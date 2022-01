Vitamin C Serum: चेहरे पर लगाएं घर में बनी ये फेस सीरम, मिलेगा शानदार ग्लो, जानिए फायदे

Skin Benefits Vitamin C Serum: अगर आप एक ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. हम देखते हैं कि बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते प्रदूषण का हेल्थ ही नहीं स्किन पर भी बुरा असर पड़ता है. लिहाजा स्किन (Skin) के डल होने के अलावा उस पर पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स व अन्य कई परेशानियां होती रहती हैं. इन समस्याओं से निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बेहतर स्किन केयर रूटीन (Skin care routine) को फॉलो किया जाए.

स्किन के लिए फायदेमंद विटामिन सी सीरम (Skin Benefits Vitamin C Serum)

स्किन के लिए विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है. ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसे आप घर बैठे भी तैयार कर सकते हैं. जानें विटामिन सी फेस सीरम को घर पर कैसे बनाया जा सकता है और इसके लाभ क्या क्या हैं...

घर पर ऐसे बनाएं विटामिन सी सीरम (How to make Vitamin C Serum at home)

सबसे पहले आप विटामिन सी टैबलेट, गुलाब जल, ग्लिसरीन लें.

इसके अलावा आपको विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल की जरूरत पड़ेगी.

विटामिन सी टैबलेट का चूरा कर लें और इसमें एक बर्तन में डालें.

अब इसमें ग्लिसरीन, गुलाब जल, विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल मिलाएं.

अच्छी तरह मिक्स कर लें और कुछ ही देर में आपका सीरम तैयार होगा.

इसे एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में दो हफ्ते तक भी स्टोर कर सकते हैं.

इसके बाद आप इसे चेहरे पर लगाकर मसाज कर सकते हैं.

घर पर तैयार की गई विटामिन सी सीरम के फायदे (Benefits of Homemade Vitamin C Serum)

फायदा 1- स्किन का ग्लो लौट आएगा वापस

स्किन के लिए विटामिन सी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इससे स्किन पर होने वाले पिंपल्स, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स कोसों दूर रहते हैं. ये सीरम ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है.

फायदा 2- ड्राइनेस की समस्या से मिलेगी राहत

अगर आपकी स्किन ड्राईनेस की समस्या से जूझ रही है तो इस सीरम का इस्तेमाल दिन में एक बार करने से स्किन की नमी बरकरार रहती है और वह ग्लो भी करती है. साथ ही स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है.

फायदा 3- फ्रेस लुक देने में मददगार

घर पर बनाई गई इस ये सीरम आसानी से त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको फ्रेश मेकअप लुक देता है. सीरम एक जरूरी स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो त्वचा में अलग- अलग चीजों के लिए फायदेमंद होता है.

Hair Loss: अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो लगाएं ये चीज, हेयर हो जाएंगे मजबूत, काले और घने

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

WATCH LIVE TV