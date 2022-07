सिगरेट पीने से आता है गंजापन, स्मोकिंग छोड़ने के लिए जीभ पर खास जगह रखें ये तेल, तुरंत मिलेगा आराम

Easy way to quit smoking: बीड़ी, सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पाद का सेवन करना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है. यह बुरी आदत आपको गंजा भी बना सकती है. जी हां, एक्सपर्ट ने बताया कि स्मोकिंग करने से सीरियस हेयर फॉल शुरू हो जाता है और कम उम्र में ही गंजापन आ सकता है. इसलिए सिगरेट छोड़ना बहुत जरूरी है. लेकिन, सवाल यहां आता है कि आखिर सिगरेट छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने सिगरेट छोड़ने के लिए लौंग का तेल इस्तेमाल (how to use clove oil to quit smoking) करने की सलाह दी है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर सिगरेट पीने से गंजापन क्यों आता है और स्मोकिंग छोड़ने के लिए लौंग का तेल (clove oil benefits) कैसे इस्तेमाल करना चाहिए.

बाल झड़ने का मुख्य कारण हो सकता है स्मोकिंग - How Smoking caused Hair Fall

मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि हेयर फॉल या पुरुषों में गंजेपन (Baldness in Men problem) का मुख्य कारण स्मोकिंग करना हो सकता है. इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं. पहली वजह यह है कि बीड़ी, सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों को फूंकने से शरीर में निकोटीन जाता है. जो कि शरीर की खाने से पोषण सोखने की क्षमता को कम कर देता है. जिससे खाने से पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता है और लंबे व घने बालों के लिए आयरन और जिंक की काफी जरूरत होती है.

स्मोकिंग करने से गंजापन आने के पीछे दूसरा कारण यह होता है कि यह आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बाधित कर देता है. जिससे बालों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त खून नहीं मिल पाता है और बालों की जड़ें डैमेज होने लगती हैं. इसलिए स्मोकिंग करने से हेयर फॉल होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि सिगरेट की तलब खत्म करने के लिए लौंग का तेल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

सिगरेट की तलब तुरंत खत्म कर देगा लौंग का तेल

स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपको बीड़ी, सिगरेट पीने की तलब को कंट्रोल (How to curb smoking urge) करने की जरूरत होती है. क्योंकि, अधिकतर लोगों का धूम्रपान छोड़ने का वादा यहीं आकर टूट जाता है. धूम्रपान करने की तलब को खत्म करने में लौंग का तेल मदद करता है. यह स्मोकिंग छोड़ने का सबसे आसान तरीका है. आइए जानते हैं कि धूम्रपान छोड़ने के लिए लौंग का तेल जीभ पर कहां रखना चाहिए.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि आपको लौंग के तेल की सिर्फ एक बूंद जीभ के पीछे की तरफ रखनी है. ऐसा करने से सिगरेट पीने की तलब तुरंत खत्म हो जाएगी और काफी जल्द आप स्मोकिंग छोड़ पाएंगे. लेकिन स्मोकिंग छोड़ने के और भी तरीके हैं, जिसमें एक्सपर्ट ने मिंट फ्लेवर की च्युइंग गम चबाना, खूब सारा पानी पीना और गाजर खाने जैसे आसान तरीके बताए हैं.