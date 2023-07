Arthritis pain: मानसून में जोड़ों का दर्द बढ़ने के पीछे क्या होती है वजह, जानिए गठिया से निपटने के टिप्स

Tips to deal with arthritis during monsoon: गठिया से पीड़ित लोगों को मौसमी बदलाव के साथ दर्द में उतार-चढ़ाव झेलना पड़ता है. बारिश के मौसम में जोड़ों के दर्द को बढ़ाने में कई कारण जिम्मेदार होते हैं जैसे- नमी जोकि गठिया के दर्द को बेहद प्रभावित करती है. जोड़ों में हाई ह्यूमिडिटी लेवल टिश्यू होते हैं जोकि दर्द को बढ़ाने का काम करता है. इससे आपको चलने फिरने या काम करने में असुविधा होने लगती है जिससे ये एक वक्त के बाद सिरदर्द बन जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बारिश के मौसम में गठिया के दर्द को मैनेज कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Tips to deal with arthritis during monsoon) मानसून के दौरान गठिया से निपटने के टिप्स.....

मानसून के दौरान गठिया से निपटने के टिप्स (Tips to deal with arthritis during monsoon)

पर्याप्त पानी पीएं

मानसून सीजन में अगर आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत बनी रहती है तो आपके लिए खुद को हाइड्रेटिड बनाए रखना जरूरी होता है. पानी पीने से आपके जोंड़ों में चिकनाई बनी रहती है जिससे आपको दर्द की संभावना कम हो जाती है.

हेल्दी आहार खाएं

अगर आप अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर आहार जैसे- फिश, अखरोट और अलसी आदि ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर आहार का सेवन करते हैं तो इससे आपको जोंड़ों के सूजन और दर्द से छुटकारा मिलता है.

रोजाना एक्सरसाइज करें

अगर आप रोजाना तैराकी, साइकिल चलाना या पैदल चलना जैसी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो इससे जोड़ों के आसपास की मसल्स मजबूत बनती हैं. इसके साथ ही इससे आपकी फ्लेसिबिलिटि में भी सुधार होता है जिससे आपका दर्द कम होता है.

हेल्दी वेट बनाए रखे

अगर आप एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं तो इससे आपके जोड़ों पर काफी दबाव पड़ता है जिससे आपका दर्द बढ़ सकता है. ऐसे में जोड़ों पर स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्दी वेट मेंटेन रखना जरूरी होता है. खास कर बारिश के मौसम में बढ़े हुए दर्द में राहत प्रदान होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

