Breakfast Time: नाश्ता करने का क्या है सही समय? 90% लोगों को नहीं पता है इसका जवाब

Best time to have breakfast: खाने का सबसे महत्वपूर्ण भोजन सुबह का नाश्ता होता है. सुबह का नाश्ता या बोले तो ब्रेकफास्ट शरीर के लिए उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है, जो दिनभर काम करने के लिए जरूरी होता है. इससे न केवल शारीरिक स्वस्थता बल्कि मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है. सुबह का नाश्ता करने से शरीर की ग्लूकोज आपूर्ति होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है. इससे दिमाग का भी सही फंक्शनिंग होती है और उत्तेजित रहता है. लेकिन क्या आप ब्रेकफास्ट करने का सही समय जानते है? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं. लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि समय पर नाश्ता नहीं करने से क्या होता है?

सुबह सही समय पर नाश्ता न करने से आपके शरीर को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. यदि आप अपने शरीर को सही तरह से ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, तो यह आपके दिन के प्रथम भाग में थकान और ऊर्जा की कमी के रूप में महसूस हो सकता है. इसके अलावा, सही समय पर नाश्ता न करने से आपकी भूख बढ़ सकती है जिससे आप खाने का अधिक समय लगाने लगते हैं और इससे आपके शरीर का वजन बढ़ने के अधिक संभावना होती है. क्या है नाश्ता करने का सही समय? (best time to have breakfast)

नाश्ता करने का सबसे अच्छा समय सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच है. हालांकि, किसी भी परिस्थिति में आपको सुबह 10 बजे के बाद अपने नाश्ते में देरी नहीं करनी चाहिए. वहीं, अगर आप लेट उठते हैं तो जागने के एक घंटे के भीतर नाश्ता करने का सबसे अच्छा समय होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उपवास की एक रात के बाद हमारे शरीर को ईंधन की आवश्यकता होती है और सुबह ग्लूकोज का स्तर आमतौर पर कम होता है. नाश्ता खाने से हमारे चयापचय को किक स्टार्ट करने में मदद मिलती है और हमें दिन की शुरुआत करने के लिए एनर्जी मिलती है. हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन

सुबह के नाश्ते में फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करने से शरीर को फाइबर मिलती है जो डाइजेशन के लिए बेहतर होता है. आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में ओटमील, फलों व सब्जियों का स्मूथी, अंडा और टोस्ट, आदि चीजें सुबह के ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं. सुबह का नाश्ता खाने से भूख कम लगती है, जो अतिरिक्त खाने से बचाता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है. इसलिए, सुबह का नाश्ता करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसे न करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)