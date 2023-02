रोज लगेंगे इंजेक्शन...अगर ज्यादा मिर्च खाने की आदत है, तो हो सकती हैं 3 बड़ी बीमारियां

Right Amount Of Chilli Per Day: चाहे बात हरी मिर्च की हो या लाल मिर्च की, शरीर के लिए दोनों का ज्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप इसके नुकसानों को पहचानने की कोशिश करें.