Maharashtra के Raigad जिले में Rain का कहर, अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों की हुई मौत!

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के रायगढ़ (Raigad) जिले में भारी बारिश (Rain) से आई बाढ़ कहर ढा रही है. अब वहां अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों के मरने की बात सामने आ रही है.

जानकारी के मुताबिक रायगढ़ (Raigad) के चिपलुण अस्पताल में कुल 21 मरीज भर्ती थे. इनमें से कई वेंटिलेटर पर थे. भारी बारिश (Rain) और बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में कई-कई फुट पानी भर गया. जिससे अस्पताल का संपर्क बाहर की दुनिया से टूट गया.

बताया जा रहा है कि इलाके के चीफ मेडिकल ऑफिसर का आखिरी बार अस्पताल प्रबंधन से गुरूवार शाम 3.30 बजे संपर्क हुआ था. बारिश का दौर कम होने पर अब इलाके में पानी का लेवल धीरे-धीरे कम हो रहा है. जिसके बाद लोग अपने घर-दुकानों को साफ करने में जुट गए हैं.

इसी बीच सामने आई है कि चिपलुण अस्पताल में भर्ती 21 में से 11 मरीजों की मौत हो गई है. जिसके बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है. जिला प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में भर्ती बाकी मरीजों को बचाने की योजना बनाने में जुटे हैं. अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर हालात की डिटेल मांगी जा रही है.

ये भी पढ़ें- Maharashtra में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, Bhimashankar Jyotirlinga Temple में भी घुसा पानी

उधर महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर में इस बार बारिश (Rain) ने साल 2019 का रिकार्ड़ तोड़ दिया है. बारिश के कारण कागल मुरगुड़ रास्ते पर सिद्धनेर्ली इलाके में दूध गंगा नदी पर बना पुल रात भर में पानी से भर गया. हालात ये है कि पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है.

राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कोल्हापुर में 45-50 लोगों के मरने की खबर आई है. ये संख्या बढ़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. इसके साथ ही NDRF को भी इलाके में बचाव कार्य चलाने के लिए नियुक्त किया गया है.

A state of concern is present in Kolhapur as Panchaganga river's water level is rising. Help is being sent; 45-50 causalities have been reported. 2 teams of NDRF present & 1 is on its way. Military is also deployed: Vijay Wadettiwar, Maharashtra Minister of Relief& Rehabilitation pic.twitter.com/NZ5WmVQPcj

— ANI (@ANI) July 23, 2021