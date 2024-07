Kedarnath: केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है... नाराज शंकराचार्य ने गंभीर आरोप लगाकर छेड़ दी नई बहस

Shankaracharya Avimukteshwaranand: दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की आधारशिला रखने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राजधानी में केदारनाथ मंदिर बनाने पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर सोने का लेप लगाने के काम में घोटाले का आरोप भी लगाया है. शकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है.. इसका हिसाब कौन देगा?

शंकराचार्य के गंभीर आरोप

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनाया जाएगा? और फिर एक और घोटाला होगा."

#WATCH | Mumbai: On Kedarnath Temple to be built in Delhi, Shankaracharya of Jyotirmath, Swami Avimukteshwaranand alleges, "There cannot be a symbolic Kedarnath... 12 Jyotirlingas have been mentioned in the Shiv Puran with name and location... When the address for Kedarnath is in…

