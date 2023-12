Aditya L1 की 'आंखों' का कमाल, कैप्चर की सूर्य की अनदेखी तस्वीर, ISRO ने फिर रचा इतिहास

Aditya L1 Pics: चंद्रयान-3 मिशन की बड़ी सफलता के बाद पूरी दुनिया की नजर ISRO के आदित्य एल1 मिशन पर टिकी हुई है. ISRO ने आज शुक्रवार को आदित्य एल1 की बड़ी उपलब्धि के बारे में जानकारी शेयर की है. आदित्य एल1 के SUIT पेलोड ने सूर्य की चौंका देने वाली तस्वीरें कैप्चर की हैं. ISRO ने बताया कि SUIT पेलोड ने अल्ट्रवॉयलेट वेवलेंथ्स से सूर्य की फुल डिस्क इमेज क्लिक की है. इन तस्वीरों से सूर्य के फोटोस्फीयर-क्रोमोस्फीयर को समझने में आसानी होगी.

सूर्य की रेडिएशन कितनी खतरनाक?

ISRO ने कहा कि इन तस्वीरों से यह समझने में आसानी होगी कि सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. इससे सोलर रेडिएशन के गलत प्रभावों को कम करने या रोकने में आसानी होगी. इसरो के अनुसार आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान पर लगे ‘सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप’ (एसयूआईटी) डिवाइस ने 200-400 एनएम तरंगदैर्ध्य रेंज में सूर्य की ये पहली फुल-डिस्क तस्वीरें कैप्चर की हैं.

Aditya-L1 Mission:

The SUIT payload captures full-disk images of the Sun in near ultraviolet wavelengths

The images include the first-ever full-disk representations of the Sun in wavelengths ranging from 200 to 400 nm.

They provide pioneering insights into the intricate details… pic.twitter.com/YBAYJ3YkUy

— ISRO (@isro) December 8, 2023