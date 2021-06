Kashmiri बच्ची की Cute Complaint का असर: Online Classes का टाइम फिक्स, छोटे बच्चों को Homework नहीं

श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से एक छह साल की कश्मीरी बच्ची (Kashmiri Girl) ने ज्यादा होमवर्क मिलने की शिकायत की थी. बच्ची ने भावुक अपील करते हुए कहा था कि छोटे बच्चों को ज्यादा काम नहीं दिया जाना चाहिए. उसकी इस अपील पर शिक्षा विभाग ने अमल कर दिया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेज (Online Classes) के टाइमिंग और होमवर्क का जिक्र है,

छह साल की बच्ची कोरोना काल में लंबी ऑनलाइन क्लासेज (Online Classes) और शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले होमवर्क से तंग आ गई है, इसलिए उसने PM मोदी से भावुक अपील की थी. बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने ट्वीट करते हुए कहा था कि स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है.

The school education department has decided to limit daily online classes for a maximum one and half hours for class 1 to 8, spread across two sessions. For class 9 to 12 online synchronous learning will not be more than 3 hours. https://t.co/ihB3bkxUBa

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 1, 2021