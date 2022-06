Agnipath Scheme Protest: अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ इस कांग्रेस विधायक ने उगला जहर, खून-खराबे की दी धमकी

Agnipath Scheme Protest: सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लांच की गई स्कीम अग्निपथ पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है. एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में झारखंड कांग्रेस के एक विधायक ने अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम को वापस नहीं लेने पर देश भर में खून-खराबे की धमकी दे दी है.

कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पूरे देश में हिंसा फैलेगी. देश भले ही खून से लथपथ हो जाए, हम इस नए सैन्य भर्ती कार्यक्रम को शुरू नहीं होने देंगे. अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अंसारी ने कहा कि सरकार ने पिछले आठ साल में कोई रोजगार नहीं दिया. प्रधानमंत्री ने पिछले आठ साल में कोई नौकरी नहीं दी. लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं. आज देश के युवाओं में गुस्सा है, वे सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को लागू नहीं होने देंगे.

यहां देखें VIDEO:

#WATCH | 'Desh hoga khoon se lathpath lekin hum nahi hone denge yeh Agnipath,' says Jharkhand Congress MLA Irfan Ansari adding that PM has not provided any jobs in the last eight years.

(Video Source: Ansari's Facebook Page) pic.twitter.com/o8A1jZMwUx

— ANI (@ANI) June 18, 2022