Air Strike से खौफ में पाकिस्तान, पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा- अल्लाह हमें बचाएं

नई दिल्ली: पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर के जरिए अपने पिता की बात सामने रखी जो फिलहाल कोट लखपत जेल में बंद हैं. मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि मैं अपने पिता नवाज शरीफ से मिलकर आ रही हूं. वे इस हमले के बाद काफी चिंतित हैं. उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है. साथ में उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सुरक्षा की कामना की है.

एक के बाद एक ट्वीट के जरिए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान कुदरत का तोहफा है. अल्लाह इस मुल्क और यहां रहने वाले लोगों की रक्षा करें.

Just met MNS at Kotlakhpat jail. He was deeply concerned over & strongly condemned the Indian aircrafts intrusion across LOC Said

बता दें, 25 फरवरी की देर रात (26 तारीख) को भारतीय वायुसेना के जवानों ने मिराज-2000 से सीमापार कर बालाकोट स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया. इस हमले को सुबह करीब 3.45 बजे अंजाम दिया गया. माना जा रहा है कि आतंकी शिविर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और इस हमले में कम से कम 300 आतंकी मारे गए हैं.

Pakistan is the biggest blessing we have. May Allah SWT bless and protect Pakistan, our beloved country, our Motherland, our Homeland.

Pakistan Zindabad hamesha

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) 26 February 2019