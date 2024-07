Akhilesh Yadav Speech: हम अयोध्या से लाए हैं प्रेम का पैगाम... लोकसभा में अखिलेश यादव की ये कविता भाजपा को जरूर चुभी होगी!

Akhilesh Yadav in Lok Sabha: एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा में पूरे फॉर्म में दिखे. केंद्र की नई सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा, 'आवाम ने हुकूमत का गरूर तोड़ा है. ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं. अधर में जो है अटकी हुई, वो तो कोई सरकार नहीं.' आगे उन्होंने अयोध्या पर एक कविता पढ़ी, जो भाजपा को जरूर चुभी होगी. राम मंदिर बनने के बाद यह पहला चुनाव था और भाजपा अयोध्या लोकसभा सीट हार गई है. कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव के बगल में ही अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी बैठे थे. अखिलेश ने कहा- अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है.

होइहि वही वो राम...

उन्होंने तंज कसा कि मैं जानता हूं कि सत्ता पक्ष वाले समझ गए होंगे. अखिलेश ने अयोध्या का नाम लिया तो विपक्ष के लोग मेज थपथपाने लगे. उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है. और हम तो यही सुनते आए हैं-

होइहि वही जो राम रचि राखा.

ये है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज

जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार.

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने 'जय अवधेश' के नारे लगाए. इतने में सपा सांसद अवधेश खड़े भी हो गए और हाथ जोड़ लिए. हालांकि अखिलेश बोलते रहे-

हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम

जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण

सदियों से जन-जन गाता है जिनके गान

अभय दान देती जिनकी मंद मुस्कान

मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान

जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम

उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध

वो हैं अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम

हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम

यह सुनकर विपक्ष के सदस्य मेज थपथपाने लगे. सत्ता पक्ष के लोग भी कुछ बोलते रहे. हालांकि उनकी आवाज सुनाई नहीं दी.

EVM और पेपर लीक पर भी बरसे

अखिलेश ने अपने भाषण में कहा कि पूरा इंडिया समझ गया है, INDIA (गठबंधन) ही प्रो-इंडिया है. INDIA की इस चुनाव में नैतिक जीत हुई है इंडिया-पीडीए की जीत है. हमारे लिए ये जीत पैगाम है. इस चुनाव में तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया गया और जोड़ने वालों की जीत हुई है. संविधान ही संजीवनी है उसी की जीत है. ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है अब नीचे ने ऊपर की राजनीति चलेगी. आखिर में ईवीएम के मुद्दे पर अखिलेश ने साफ कहा कि अगर हम 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएं तब भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे. ईवीएम का मुद्दा हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है.

अखिलेश ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को सुनाया.देखिए वीडियो.

#WATCH | Speaking on the paper leaks issue in Lok Sabha, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says," Why are paper leaks happening? The truth is that this is being done by the government so that it doesn’t have to give jobs to youth." pic.twitter.com/9EC1y8kUgi

— ANI (@ANI) July 2, 2024