AAP और प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के बीच कथित संबंधों की होगी जांचः अमित शाह

नई दिल्लीः पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी और प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के बीच कथित संबंधों की जांच कराने की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था. चन्नी के पत्र के जवाब में आज शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी. उन्होंने वादा किया है कि वे खुद इस कथित संबंधों को आरोपों की जांच कराएंगे.

पंजाब के सीएम चन्नी ने गुरुवार को ट्वीट किया था कि, 'पंजाब के सीएम के रूप में, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही कहा कि राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है. पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है.'

HM Amit Shah in a letter to Punjab CM assures him that GoI has taken the matter seriously and that he'll personally ensure that the matter is looked into in detail

Punjab CM had written to HM alleging that banned org 'Sikhs for Justice' is in touch with Aam Aadmi Party. pic.twitter.com/1SQwU7KUSd

