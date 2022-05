Assam Flood: बाढ़ में घंटो फंसी रही ट्रेन, फिर एयरफोर्स ने ऐसे किया 119 यात्रियों को रेस्क्यू

Assam Flood 2022: इन दिनों पूर्वोत्तर के राज्य असम में भारी बारिश के चलते तबाही का दौर जारी है. इस बीच बीते रविवार को कछार इलाके में एक ट्रेन बाढ़ में फंस गई. इस ट्रेन में फंसे 119 यात्रियों को भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) ने रेस्क्यू किया. राज्य के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते अलर्ट जारी किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश और बाढ़ के चलते असम के कछार इलाके में सिलचर-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन फंस गई. पानी इतना ज्यादा था कि ट्रेन आगे या पीछे तक नहीं हो पा रही थी. काफी देर तक फंसे रहने के बाद स्थानीय प्रशासन ने मदद के लिए एयरफोर्स से संपर्क किया.

#IAF helicopters evacuated 119 passengers from Ditokchera railway station in Assam, today. Located in the Dima Hasao district, the railway station had a train stranded for over 24 hrs due to incessant rains making rail movement infeasible. #IndianAirForce #SavingLives pic.twitter.com/NlgdNhFMEj

— Indian Air Force (@IAF_MCC) May 15, 2022