Bangladeshi MP Missing: इलाज कराने कोलकाता आए बांग्लेदश के सांसद 9 दिन से लापता, तलाश में जुटी पुलिस

Kolkata News: कोलकाता पहुंचे बांग्लादेश (Bangladesh) के सांसद अनवारूल अजीम अनार (Anwarul Azim Anar) पिछले कुछ दिनों से लापता हैं. पुलिस उनकी खोज में लगी है. बांग्लादेश उच्चायोग (Bangladesh High Commission) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग के सांसद अनार 13 मई से लापता हैं।

इलाज के लिए आए थे कोलकाता

पीटीआई-भाषा के मुताबिक अधिकारी ने कहा, ‘सांसद इलाज के लिए 12 मई को कोलकाता (Kolkata) आये थे. वह शहर के उत्तरी हिस्से में बरानगर में अपने एक दोस्त के घर पर ठहरे हुए थे.' उन्होंने कहा कि सांसद 13 मई को किसी से मिले गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे. उनके मित्र ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सांसद के परिवार को फोन से भेजे गए मैसेज

अधिकारी के मुताबिक अनार पिछले आठ दिन से लापता हैं लेकिन उनके फोन से उनके परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजे गए कि वह नई दिल्ली चले गए.' हैं. अधिकारी ने कहा, ‘सांसद का कुछ अता-पता नहीं चला है. हम पुलिस और प्रशासन के संपर्क में हैं.’

#WATCH | West Bengal: An MP from Bangladesh, Anwarul Azim, who had come to India on May 11 for medical treatment, has gone missing. Police search Sanjeeva Gardens - his last known location. A missing person complaint has been lodged with the Police. pic.twitter.com/SM7LcV2DAD

— ANI (@ANI) May 22, 2024