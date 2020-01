नई दिल्‍ली : कांग्रेस (Congress) के वरिष्‍ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने सीएए (CAA) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में अलगाववादी नारे लगाए जाने पर नाखुशी जाहिर की है और कहा कि सीएए के विरोध में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है, क्‍योंकि यह हमारे राष्ट्र की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं.

कोलकाता: छात्र प्रदर्शन में भारत विरोधी नारेबाजी, लगे कश्मीर और असम की आजादी के नारे

अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत माता से आजादी और कश्‍मीर से आजादी अलगाववादी नारे हैं. इनकी सीएए के विरोध में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे हमारे राष्ट्र की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं. साथ ही सीएए के खिलाफ मजबूत आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं'.

Bharat mata se azadi & Kashmir se aazadi are secessionist slogans that have no place in a protest against CAA as they are questioning the integrity of our nation as weakening the strong movement against the discriminatory CAA.

