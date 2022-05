Bhupesh Baghel On Lord Ram: भगवान राम को 'रैंबो' और हनुमान को 'आक्रामक' बताने की कोशिश, CM बघेल का BJP पर निशाना

Bhupesh Baghel On Portraying Lord Ram As Rambo: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बड़ा आरोप लगाया है. सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस भगवान राम और बजरंग बली की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. भगवान राम को 'रैंबो राम' तो भगवान हनुमान को 'आक्रामक' दिखाने का प्रयास हो रहा है.

गुजरात के अहमदाबाद में अपने संबोधन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम मर्यादा और शांति के प्रतीक हैं. पिछले कुछ साल से उन्हें एक योद्धा के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है. भगवान राम और हनुमान की छवि को आक्रामक छवि में बदलना समाज के लिए ठीक नहीं है.

ये भी पढ़ें- BJP के कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल द्रविड़, 1 तीर से सधेंगे 2 निशाने!

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम हमेशा रामराज्य के बारे में सोचते हैं. इसी तरह भक्ति, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान को क्रोधित रूप में चित्रित किया जा रहा है. यह समाज के लिए बुरा है.

#Watch | "Lord Ram, a symbol of dignity and calmness, in the past few years has been portrayed as a warrior, Rambo," says Bhupesh Baghel, CM Chhattisgarh pic.twitter.com/v8rkhuWqKB

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 9, 2022