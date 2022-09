2024 Lok Sabha Elections: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की चर्चाओं के बीच पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगे हैं. आज (गुरुवार) लगाए गए पोस्टर में जो लिखा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे. राजधानी पटना में लगे एक पोस्टर में लिखा है कि प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा और दूसरे पर लिखा है- आश्वासन नहीं, सुशासन.

Bihar CM Nitish Kumar features on JDU posters, promises good governance, gives slogan 'Pradesh mein dikha, desh mein dikhega' ahead of the 2024 general elections; visuals from JDU office in Patna pic.twitter.com/eW293thoFZ

— ANI (@ANI) September 1, 2022