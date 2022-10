Nitish Kumar shows His Injuries: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चोटिल हो गए हैं. उन्हें पेट और पैर में चोट आई है. नीतीश कुमार को ये चोट तब आई जब वह इस महीने की शुरुआत में पटना में छठ घाट का दौरा करने पहुंचे थे. सीएम नीतीश ने अपनी चोट की जानकारी खुद दी. पेट और पैर में लगी चोट को सीएम नीतीश ने दिखाया भी.

नीतीश कुमार को छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान चोट लगी. उन्‍होंने खुद ही बताया कि पेट और पैर में चोट लगी. उनके पेट में अब भी पट्टी बंधी हुई है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्‍होंने अपना कुर्ता हटाकर जख्‍म भी दिखाया. सीएम नीतीश ने बताया, डाक्‍टर ने जख्‍म वाली जगह को सुरक्षित रखने को कहा है. उन्‍हें अब भी दिक्‍कत है, जिसके कारण वे अपनी कार की अगली सीट पर नहीं बैठ सकते.

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar shows his injuries received during the inspection of Chhath Ghat when his boat suffered an accident in Patna, earlier this month. pic.twitter.com/qd4H8pIfUk

