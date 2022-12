Threat to Dalai Lama: बिहार पुलिस का एक्शन, हिरासत में ली गई दलाई लामा की जासूसी करने वाली चीनी महिला

Security Alert in Bihar Bodh Gaya: बिहार पुलिस ने उस संदिग्ध महिला (चीनी) को हिरासत में लिया है, जिससे तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को कथित तौर पर खतरा बताया जा रहा था. न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है. एडीजी (हेडक्वॉटर्स) जेएस गंगवार ने बताया कि महिला को बोधगया से हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ जारी है. बिहार के बोधगया में दलाई लामा की यात्रा के बीच चीन की एक महिला की तलाश में जुटी पुलिस ने गुरुवार सुबह सुरक्षा अलर्ट जारी किया था. इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. विदेश मंत्रालय ने इस घटना को सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था.

इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यह सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा लगता है. इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है. मैं नहीं समझता कि सुरक्षा से जुड़े आयामों पर बात करने का यह सही मंच है. उन्होंने कहा था कि सरकार का सम्पर्क अधिकारी वहां है लेकिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर वह कुछ नहीं कह सकते.

उन्होंने बताया था कि पुलिस ने चीन की महिला सोंग शियाओलन का 'स्केच' जारी किया है. पुलिस ने मीडिया के साथ महिला के पासपोर्ट और वीजा की डिटेल्स शेयर की थीं. खतरे को देखते हुए महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और श्रद्धालुओं की भी तलाशी ली गई. इससे पहले गया की SSP हरप्रीत कौर ने बताया था कि गया पुलिस को यह इनपुट मिला कि यहां चीन की एक महिला रह रही है. एसएसपी ने कहा था कि होटल, मॉनेस्ट्री सहित कई जगहों पर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा था कि अभी प्रारंभिक जानकारी है और महिला को लेकर वेरिफिकेशन की जा रही है.

Bihar | Police detain the suspected (Chinese) woman in Bodh Gaya in connection with alleged threat to Tibetan spiritual leader Dalai Lama. She is being interrogated: JS Gangwar, ADG (headquarters) confirms to ANI

