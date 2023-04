Delhi-NCR के करीब इस टूरिस्ट प्लेस में बाइक से जाने वालों की एंट्री BAN, होटल की बुकिंग भी शर्तों पर

Entry of bike and scooty closed in Nainital: अगर आप वीकेंड में उत्तराखंड (Uttarakhand) के मशहूर टूरिस्ट प्लेस नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल नैनीताल में सैलानियों की भीड़भाड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं, जिनके बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है. प्रशासन का मानना है कि इन फैसलों की वजह से शहर में वीकेंड पर बढ़ने वाली अप्रत्याशित भीड़ को रोकने के साथ लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखने में भी मदद मिलेगी.

बाइक-स्कूटी से एंट्री पर बैन-होटल में इस शर्त में मिलेगा रूम ऐसे में अब किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन ने नैनीताल में बेरोकटोक एंट्री पर रोक लगा ही है. नैनीताल शहर में बाइक और स्कूटी यानी कि टू-व्हीलर की एंट्री पर रोक रहेगी तो वहीं आवाजाही का प्लान भी बना दिया गया है. शहर में सिर्फ रजिस्टर्ड होटलों में बुकिंग वो भी तब दी जायेगी जब उनके होटल में पार्किंग होगी. डीएम ने दिया आदेश नैनीताल के डीएम ने वीकएंड से पहले सभी व्यस्थाओं को दुरूस्त करने का आदेश दिया है, इसके लिये बाकायदा ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. शहर में एंट्री और एक्जिट का खास ध्यान रखा गया है. ताजा तैयारियों के तहत नैनीताल में एंट्री के लिये हल्द्वानी कालाढुंगी रोड होगी तो पटवाडांगर से बेलबसानी होते हुए सभी सैलानी नैनीताल से बाहर जाएंगे. इसके साथ ही नैनीताल में पार्किंग पैक होने के बाद रुसी बाईपास और नारायण नगर में वाहनों की पार्किंग होगी. यहां से पर्यटकों को नैनीताल शटल सर्विस के जरिये आना होगा. वहीं रुसी और नारायणनगर में सभी व्यवस्थाएं होगीं जिसमें पानी से लेकर टॉयलेट तक की दिक्कत को दुरुस्त किया जायेगा. लोगों को नहीं मिल रहे थे होटल आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे. जिसके चलते पूरे शहर में जाम लग गया था. भारी भीड़ की वजह से बहुत से सैलानियों को पार्किंग की समस्या झेलनी पड़ी थी तो स्थानीय लोग भी परेशान हुए थे. दरअसल गर्मियों की शुरुआत होते ही यहां घुमक्कड़ों की आवक अचानक बढ़ गई है. सैलानी न वीकेंड देख रहे हैं और न वीकडेज, उन्हें तो हर हाल में गर्मी से राहत चाहिए इसलिए वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन के लिए जहां भीड़ संभालने में मुश्किल आ रही है. इसी वजह से पिछले हफ्ते सैलानियों को होटल के रूम तक नहीं मिल सके थे.