जम्मू-कश्मीर: 44 के बाद आई 15 की लिस्ट; BJP की सूची पर पार्टी के अंदर मचा घमासान

Jammu-Kashmir Chunav 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इससे पहले, पार्टी की ओर से सुबह तीनों चरणों के लिए कुल 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम थे. हालांकि, बाद में दूसरे और तीसरे चरण के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची वापस ले ली गई और फिर सिर्फ पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई. लेकिन, अब पार्टी के अंदर हंगामा शुरू हो गया है और टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं.

जब से मतदाता बने, तब से बीजेपी के साथ: पार्टी कार्यकर्ता

जम्मू में भाजपा कार्यालय में जमा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से श्याम लाल शर्मा की जगह पर ओमी खजूरिया के लिए पार्टी टिकट की मांग की. पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर का बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की. पार्टी कार्यकर्ता परेश कुमार ने कहा, 'हम जब से मतदाता बने हैं, तब से भाजपा के साथ हैं. वे उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों कर रहे हैं जो भाजपा के साथ रहे हैं. ओमी खजूरिया जम्मू उत्तर में एक जाना-माना चेहरा हैं, लेकिन टिकट एक ऐसे नेता को दिया जा रहा है जो कांग्रेस से आया है. श्याम लाल शर्मा को टिकट दिया गया है, उन्हें वहां कोई नहीं जानता. हम मांग करते हैं कि ओमी खजूरिया को टिकट दिया जाना चाहिए, अन्यथा हम सभी इस्तीफा दे देंगे. जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए. हम यहां इसके बारे में पूछने आए हैं.'

VIDEO | J&K elections: "We are with the BJP ever since we became the voters. Why are they ignoring those workers who have been with the BJP. Omi Khajuria is a known face in Jammu North, but ticket is being given to a leader who has come from Congress. Shyam Lal Sharma has been… pic.twitter.com/D1X0IgUUnj

