मुंबई: वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. महाराष्‍ट्र के बीजेपी (BJP) विधायक राम कदम (Ram Kadam) ने वेब सीरीज 'तांडव' (Tandav) के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मुंबई (Mumbai) के घाटकोपर पुलिस स्‍टेशन में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है.

बीजेपी विधायक राम कदम (Ram Kadam) ने कहा कि वेब सीरीज 'तांडव' (Tandav) के एक्‍टर डायरेक्‍टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जानी चाहिए.

— ANI (@ANI) January 17, 2021