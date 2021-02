सीएम Arvind Kejriwal ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- इन्होंने ही फहराया लाल क़िला पर झंडा

मेरठ: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को कहा, 'लाल क़िला हिंसा (Red Fort Violence) केंद्र सरकार (Central Government) की प्लानिंग का हिस्सा थी. उस दिन जानबूझकर किसानों को गलत रास्ता दिखाया गया था. झंडा फहराने वाले भी उनके (भाजपा) कार्यकर्ता थे.'

#WATCH Entire Red Fort incident was done by them. Many people told me that they were deliberately shown wrong path as they didn't know streets of Delhi. Those who hoisted flag were their (BJP) workers. Our farmers can be anything but anti-nationals: Delhi CM Kejriwal in Meerut pic.twitter.com/955FWvNWLe

