Farmers Protest: नए कृषि कानूनों पर सरकार के न झुकने से किसान यूनियन परेशान, दबाव बनाने के लिए बनाई ये रणनीति

मुंबई: पिछले 53 दिन से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन करने के बावजूद नए कृषि कानूनों (New Farms Law) को रद्द करवाने में नाकामयाब रहे किसा नेता अब देश के दूसरे हिस्सों में आंदोलन (Farmers Protest) फैलाने में जुट गए हैं. भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंचे और आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा.

'सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर रही?'

राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि कई लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर दो महीने से डेरा (Farmers Protest) डाले हुए हैं. इसके बावजूद सरकार नए किसान कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर रही है? टिकैत ने आरोप लगाया कि आंदोलन के मसले पर सरकार हठधर्मिता दिखा रही है. इससे ऐसा लग रहा है कि यह आंदोलन अब लंबा खिंचने जा रहा है.

If a few lakh farmers are camping at the borders of Delhi, why is the government not repealing the #FarmLaws? I think the agitation will continue: Rakesh Tikait, Spokesperson Bhartiya Kisan Union in Nagpur pic.twitter.com/MwuF5tWR6e

— ANI (@ANI) January 17, 2021