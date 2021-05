Delhi में तेजी से बढ़ रहे Black Fungus के केस, AIIMS डॉक्टरों ने दी ये सलाह

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर का सामना कर रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में ब्लैक फंगस (Black Fungus) के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है.

AIIMS दिल्ली में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रो एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, 'हमने तीन अंकों का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के चलते हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर (JPNA Trauma Center) और एम्स झज्जर (NCI-AIIMS) में अलग से म्यूकर वार्ड (Mucor Wards) बनाए हैं. रोजाना हमें ब्लैक फंगस के 20 से अधिक मामले मिल रहे हैं.'

The index of suspicion of contracting Black fungus is very high because of low immunity. If Covid happens to diabetic people, sugar should be strictly controlled and there should be rational use of steroids: Prof MV Padma Srivastava, Head of Department of Neurology, AIIMS, Delhi

