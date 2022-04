Nitish Kumar Security Breaches: सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध, जनसभा के दौरान सिरफिरे ने फोड़ा बम

पटनाः बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. नीतीश कुमार आज मंगलवार को नालंदा (Nalanda) में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. उनकी जनसभा नालंदा के सिलाव (Silaav) क्षेत्र में हो ही रही थी कि अचानक वहां बम विस्फोट हो गया. बम विस्फोट से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

विस्फोट के बाद तुरंत एक्शन में आई पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि नीतीश कुमार जनसंवाद यात्रा के दौरान सिलाव पहुंचे थे, जहां वे लोगों से मुलाकात कर रहे थे. उसी दौरान एक सिरफिरे युवक ने सीएम के पास पटाखा छोड़ दिया. जिससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

Bihar | A bomb was hurled near Bihar Chief Minister Nitish Kumar's 'Jansabha' site in Nalanda. More details awaited.

