By Election 2023: कर्नाटक के साथ 3 राज्यों की इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जालंधर लोकसभा सीट पर AAP की नजर

By poll 10 May 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election) के साथ आज यूपी (UP) की स्वार टांडा (swar tanda up chunav) और छानबे (Chanbe By poll) विधानसभा सीट के साथ ओडिशा की झारसुगुड़ा (Jharsuguda) और मेघालय की सोहियोंग (Sohiong bypoll) विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है. वहीं जालंधर लोकसभा सीट पर भी आज ही उपचुनाव हो रहा है.