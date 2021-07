Chirag Paswan ने PM मोदी को लिखा पत्र, बोले- पशुपति को LJP कोटे से मंत्री बनाया गया तो जाऊंगा कोर्ट

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. मंगलवार को चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पशुपति पारस (Pashupati Paras) को LJP कोटे से मंत्री नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह कोर्ट जाएंगे.

चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि LJP कोटे से किसी को मंत्री न बनाया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में कहा, 'पशुपति पारस को LJP कोटे से मंत्री न बनाया जाए. अगर उन्हें मंत्री बनाना है तो एक निर्दलीय सांसद के रूप में मंत्री बनाया जाए. अगर LJP कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो हम कोर्ट जाएंगे.'

Making him (Pashupati Paras) a Union Min on LJP quota isn't possible as party's executive board expelled him. I informed PM through letter. If he's appointed min as MP of my party I'll go to court. No problem if he's appointed minister as independent MP or from JDU: Chirag Paswan pic.twitter.com/NSqmY39sMH

— ANI (@ANI) July 6, 2021