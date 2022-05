UP: फ्री राशन लेने वाले फर्जी कार्डधारकों पर होगा एक्शन, नए मदरसों पर CM योगी ने किया ये फैसला

CM Yogi Adityanath to take action on Fake Ration Card: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोज़र एक्शन के बाद एक नई मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत फर्जी राशनकार्ड के जरिए फ्री राशन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा योगी कैबिनेट ने मदरसों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद नए मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगी.

फेक कार्ड से राशन लेने वालों से वसूली करने के आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को अपात्र कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही फर्जी कार्ड के जरिए फ्री राशन लेने वाले लोगों से रिकवरी भी की जाएगी, जिसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं.

फर्जी राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने राज्य के सभी अपात्र कार्डधारकों को जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में लोग फर्जी राशन कार्ड सरेंडर करने जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है.

नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान

इसके साथ ही योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मदरसों को लेकर बनी नीति को खत्म करने का फैसला किया है. इसके बाद अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा. हालांकि पुराने मदरसों को सरकारी मदद मिलती रहेगी. कैबिनेट बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर फैसला लिया. बता दें कि यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दी जा रही है.

