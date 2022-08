Madhya Pradesh: रुई-पट्टी नहीं... यहां कंडोम का पैकेट लगाकर कर दी घाव की ड्रेसिंग, वायरल हुआ ये VIDEO

Madhya Pradesh Viral Video: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है. अक्सर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की कलई खोलने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं. अब राज्य के एक सामुदायिक केंद्र में घायल महिला के सिर पर चोट की मरहम-पट्टी कंडोम का पैकेट लगाकर की गई है. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइये आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है.

घाव की कंडोम लगाकर ड्रेसिंग

खराब गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए मध्यप्रदेश कई बार बदनाम हो चुका है. यहां गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर अस्पताल ले जाने की खबरें आम हो चुकी हैं. अब चिकित्सा लापरवाही का एक और ज्वलंत उदाहरण सामने आया है, जिसमें एक महिला के सिर के घाव को कंडोम के आवरण से ढक दिया गया था.

स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल

चौंकाने वाली घटना मुरैना जिले में हुई, जहां रेशमा बाई नाम की एक महिला के सिर में लगी चोट से खून बहने से रोकने के लिए एक अस्थायी पट्टी के रूप में कंडोम के आवरण का इस्तेमाल किया गया था. घटना का पता तब चला जब मुरैना जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने रेशमा बाई के घाव का ड्रेसिंग बदलना शुरू कर दिया, जिसे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया गया था. रेशमा के सिर पर चोट लगी थी और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उसका प्राथमिक उपचार किया गया, जिसने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

यहां देखें VIDEO:

#MadhyaPradesh : If the alleged cotton was not found, then dressing the torn head of an elderly woman with a packet of #condom.

These are not jokes. The case of Morena district of MP.@KashifKakvi Video pic.twitter.com/dA5VetfNDS

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 20, 2022