Indian Currency: नोटों पर तस्वीर की सियासत तेज, लक्ष्मी-गणेश के बाद इस नेता की फोटो लगाने की उठी मांग

Manish Tewari On Indian Currency: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटों पर लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की, वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए और सभी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा. बीजेपी (BJP) ने केजरीवाल की इस मांग को वोट के लिए ढोंग करार दिया तो वहीं, कांग्रेस (Congress) ने भी केजरीवाल के इस बयान को लेकर कहा कि अगर केजरीवाल पाकिस्तान जाते हैं, तो वो ये भी कह सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, इसलिए मुझे वोट दें.

मनीष तिवारी ने की आंबेडकर की फोटो लगाने की मांग

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की नोटों पर गणेश-लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने ट्वीट किया है और करेंसी पर बाबा साहेब आंबेडकर (Dr BabaSahib Ambedkar) की फोटो लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो हो, दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाई जाए.

मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने ट्वीट कर कहा, 'नोटों की नई श्रृंखला पर डॉ बाबासाहब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं? एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉ. अम्बेडकर. अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद एक अद्वितीय संघ में विलीन हो रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय प्रतिभा को पूरी तरह से जोड़ देगा.'

Why not Dr BabaSahib Ambedkar’s photograph on new series of currency notes ? One side the great Mahatma the other side Dr Ambedkar. Non violence,Constitutionalism & egalitarianism fusing in a unique Union that would sum up the modern Indian genius perfectly.@ArvindKejriwal https://t.co/ZKCHLS0ETC

