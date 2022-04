देश में 715 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम केस, आंकड़ा हजार से भी कम

नई दिल्ली: भारत में रहने वालों के लिए कोरोना वायरस (Coronavirus) से जुड़ी राहत की खबर सामने आई है. पिछले 24 घंटे में देशभर में 1 हजार से भी कम कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. ऐसा 715 दिन बाद हुआ है. हालांकि इस दौरान कोविड-19 (Covid-19) के कारण 13 लोगों की मौत हो गई.

बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 913 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 1316 संक्रमित बीमारी से रिकवर हुए. भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के 12 हजार 597 एक्टिव केस हैं. 714 दिन के बाद भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों (Active Cases) की संख्या 13 हजार से कम हुई है.

India's daily #COVID19 cases drop below 1000 after 715 days; reports 913 fresh cases, 1316 recoveries and 13 deaths in the last 24 hours.

Active cases: 12,597 (less than 13,000 after 714 days)

Death toll: 5,21,358

Daily positivity rate: 0.29%

Total vaccination: 1,84,70,83,279 pic.twitter.com/ljFlSgLiap

— ANI (@ANI) April 4, 2022