Deepender Hooda Vs Mahaveer Phogat: दीपेंद्र हुड्डा ने की विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग, ताऊ महावीर फोगाट ने कर दी बोलती बंद!

Vinesh Phogat News: ओलंपिक में दुनिया की नंबर 1 जापानी पहलवान को रिंग में पटखनी देने वाली विनेश फोगाट के प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद से पूरे देश में गुस्सा है. 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से डिस्क्वालिफाई करार दी गईं विनेश को लेकर देश में राजनीति भी बहुत तेज चल रही है. इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए. हुड्डा के इस बयान पर विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने उल्टा दीपेंद्र से ही सवाल कर दिया कि वे जब सत्ता में थे तो उन्होंने गीता फोगाट को क्यों ऐसा सम्मान नहीं दिया.

राज्यसभा मनोनीत करने की सिफारिश

कांग्रेस नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी के पास विधानसभा में संख्या बल होता तो वह फोगाट को आगामी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाते. वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार फोगाट को पदक विजेता की तरह सम्मानित करेगी. सैनी ने कहा कि उन्हें वही सम्मान दिया जाएगा जो राज्य ओलंपिक खेलों के रजत पदक विजेताओं को देता है. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के पुत्र एवं लोकसभा सदस्य दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि उनके लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है. फोगाट को वहां से मनोनीत किया जाना चाहिए.

'आप हारी नहीं.. हराया गया है', विनेश फोगाट के संन्यास पर बजरंग पूनिया का फूटा गुस्सा, साक्षी मलिक ने भी निकाली भड़ास

"Vinesh has not lost but she has won the hearts of crores of people. The sports system has lost. The government should give her all the facilities that are given… pic.twitter.com/CLOqrF4gRB

— Desh Ka Verdict August 8, 2024