नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग, दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने पाया काबू

Fire breaks out at MHA in North Block: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नार्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में आग लग गई. बीती रात करीब 12 बजकर 18 मिनट के आसपास गृह मंत्रालय के दफ्तर में फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी. आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया.

A fire broke out at North Block (Ministry of Home Affairs Telephone Exchange) at around 12.18 am today. 7 fire tenders rushed to the spot. The fire has been brought under control. No casualty has been reported so far: Delhi Fire Department pic.twitter.com/Iwu7BBTOE3

