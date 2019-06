दिल्लीः टेम्पो और टैंकर की भीषण की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 10 घायल

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी के पास नेशनल हाइवे पर देर रात एक भीषण हादसा हो गया. शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार टेम्पो और एक पानी के टैंकर के बीच भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, टेम्पो में लगभग 13 लोग सवार थे, जो नैनीताल घूमने के लिए जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, हादसे में टेम्पो के चालक की भी मौत हो गई. 10 घायल लोगों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है.

Delhi: 3 people have died in a collision between a speeding tempo carrying 13 people and a water tanker on National Highway 24 near Kalyanpuri; the occupants of the tempo were going to visit Nainital. The driver of tempo also died. The 10 injured people are undergoing treatment. pic.twitter.com/9cWYZDtWQR

