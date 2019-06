मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले- राम रहीम के पैरोल पर अब तक नहीं लिया गया है कोई फैसला

नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा के सिरसा में अपने खेतों में खेती करने के लिए एक महीने से अधिक समय की पैरोल मांगी है.

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, 'कुछ निश्चित कानूनी प्रकियाएं होती हैं और जिस इंसान को परोल लेने का हक है, वह ले सकता है. हम किसी को रोक नहीं सकते. अभी राम रहीम पर कोई फैसला नहीं हुआ है.'

राम रहीम ने मांगी है 42 दिन की पैरोल

वहीं सिरसा जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में रोहतक जिले के सुनरिया जेल में बंद राम रहीम ने जिले में अपने खेतों की देखभाल के लिए 42 दिन के पैरोल का अनुरोध किया है. सिरसा के उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग का कहना है कि आवेदन पर विचार किया जा रहा है और राजस्व और पुलिस विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है. गर्ग ने फोन पर कहा, ‘अभी सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आवेदन पर विचार किया जा रहा है।’

Haryana CM Manohar Lal Khattar on Ram Rahim: There are certain legal procedures and a person who has the right to seek parole can seek it. We can't stop anyone. As of now, no decision has been taken on Ram Rahim's parole. pic.twitter.com/1yHFoNDaXu

