Delhi: Jaipur Golden Hospital में Oxygen की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत, Corona के कारण मचा हड़कंप

नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अस्पतालों में एडमिट मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन (Oxygen) की किल्लत देखने को मिल रही है. जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल (Jaipur Golden Hospital) के डॉक्टर डीके बलूजा ने बताया कि बीती रात 20 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई. हमारे पास सिर्फ और 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है. 200 लोगों की जिंदगी खतरे में हैं.

वहीं, राहत की बात है कि दिल्ली के तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कुछ ही मिनट के अंदर दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की आपात आपूर्ति की. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

अस्पताल के कार्यकारी निदेशक सुधांशु वैंकट ने बताया कि अस्पताल में सुबह करीब नौ बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी. उन्होंने बताया, ‘अभी-अभी, दिल्ली सरकार की ओर से हमारे यहां ऑक्सीजन की आपात आपूर्ति की गई. यह करीब डेढ़ घंटे तक चलेगी. हमारे यहां का आपूर्तिकर्ता फोन का जवाब नहीं दे रहा है.’ उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में करीब 350 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 265 कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और 30 मरीज आईसीयू में हैं.

दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में शनिवार को ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा. बत्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर एससीएल गुप्ता ने बताया कि हमारे पास अब और 1.5 घंटे की ऑक्सीजन है. हमारे हॉस्पिटल में 200 मरीज भर्ती हैं.

Delhi | Delhi Govt has provided us with an oxygen tanker. We have another one to one and a half hours of oxygen for all our patients. There are 260 patients in the hospital Dr. Gupta, Batra Hospital

