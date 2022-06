Delhi Road Rage Case: रोड रेज मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार, स्कॉर्पियो कार भी सीज

Delhi Road Rage Case: दिल्ली रोड रेज मामले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी सीज किया गया है. आरोपी का नाम अनुज चौधरी है और उसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है. वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है.

इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर बाइक सवार को टक्कर मारकर भागता नजर आ रहा है. यह घटना रविवार को दिल्ली के अर्जन गढ़ मेट्रो स्टेशन के पास हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Delhi Metro: मेट्रो में खराबी के कारण बेहाल हुए लोग, स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़

यह वीडियो एक दूसरे बाइक सवार ने बनाया है, जो उनके साथ ही था. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से पोस्ट किए गए इस वीडियो में बाइक सवार और स्कॉर्पियो के ड्राइवर के बीच कहासुनी हो रही है. इसके बाद स्कॉर्पियो सवार बाइक को टक्कर मारकर भाग जाता है. बाइक सवार ने कहा कि वह अपने 8-10 दोस्तों के साथ गुरुग्राम से लौटकर वापस आ रहा था.

#WATCH | A man hit a biker with his four-wheeler following a heated verbal exchange with the biker group, near Arjan Garh metro station in Delhi. (05.06)

Police say they've taken cognisance of the matter & investigation is on.

(Note: Abusive language)

(Source: Biker's friend) pic.twitter.com/ZHXdGil95z

— ANI (@ANI) June 6, 2022