दिल्ली: मच्छर भगाने के लिए जलाया था कॉइल, दम घुटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Six people of a family dead in house: गुरुवार की रात कमरे में सभी लोग मच्छर भगाने वाले मॉर्टिन का कॉइल जलाकर सोए थे और कमरा बंद होने की वजह से अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई जिसे सूंघने की वजह से परिवार के सभी 6 लोगों की मौत हो गई.