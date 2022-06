DNA with Sudhir Chaudhary: दिल्ली में यमुना के बीचोंबीच कैसे खड़ी हो गईं पांच मंजिला बिल्डिंगें, क्या NGT लेगा कोई एक्शन?

DNA on Encroachment in Yamuna Flood Area at Zakir Nagar Delhi: दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में पिछले 20 सालों में यमुना नदी पर कब्जा कर उसके डूब क्षेत्र में सैकड़ों पांच मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी गईं. अवैध रूप से खड़ी की गई इन बिल्डिंगों को अफसर-जज रोजाना देखते हैं लेकिन कार्रवाई की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता.