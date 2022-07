DNA Analysis: इल्तुतमिश ने शिव मंदिरों को तोड़कर दिल्ली में बनवाया था भारत का पहला मकबरा, दबी हैं दमन की कई अनसुनी कहानियां

DNA on History of India and Delhi Sultanate: क्या आपने कभी दिल्ली के सुल्तान गढ़ी में बना इल्तुतमिश का मकबरा देखा है. यह मकबरा भी हिंदू मंदिरों का ध्वंस करके उसके अवशेषों से बनाया गया था.