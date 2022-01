UP: ससुर ने किया कुत्ते का रेप, वीडियो बनाने पर बहू के साथ की ये 'हरकत'

गाजियाबाद: किसी घिनौने अपराध के बाद, 'इंसान कब हैवान बन जाए कहा नहीं सकता' जैसी बातें आपने भी सुनी होंगी. सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ऐसे शर्मनाक वीडियो वायरल होते हैं. जिन्हें देखकर लोग कहने लगे हैं कि वाकई घोर कलियुग आ गया है. कुछ ऐसा ही मामला यूपी (UP) के गाजियाबाद जिले में सामने आया जहां एक शख्स, कुत्ते के साथ 'रेप' (Dog Rape Ghaziabad) करता हुआ नजर आ रहा है.

जिस शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें 60 साल का एक बुजुर्ग ससुर (Father In Law), कुत्ते के साथ सारी मानवीयता की हद पार करते हुए उसके साथ गंदा काम कर रहा है. कुत्ते का शोषण करते हुए ये वीडियो बुजुर्ग की बहू ने बना लिया था.

बहू जब कुत्ते के साथ हो रही गंदी बात का वीडियो बना रही थी तभी अचानक ससुर की नजर उस पर पड़ी तो आरोपी उसी हालत में बहू के साथ हाथापाई करते हुए उसका मोबाइल छीनने लगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ. जिसमें बुजुर्ग और महिला के बीच हाथापाई होती नजर आ रही है.

इसके बाद बहू ने जैसे तैसे People For Animal (PFA) नाम की पशु प्रेमी और संरक्षण संस्था से जुड़ी टीम को दरिंदगी की जानकारी देते हुए पूरा घटनाक्रम बयान किया. पीड़िता की बात सुनकर PFA की टीम तत्काल एक्टिव हुई और उसके बाद आगे का काम तेजी से हुआ. मामले का पता चलते ही पुलिस (Police) ने 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं स्‍थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घिनौनी हरकतें कर चुका है.

We have been informed via email about a rape case, in Vasundra Ghaziabad. We went to thana immediately, logged FIR against Culprit.He has been arrested by Ghaziabad police.Thanks to Maneka Sanjay Gandhi maam,Gauri Maulekhi maam for guidance & support.

Surbhi Rawat,Pfa Ghaziabad pic.twitter.com/2wUebGpo1J

— People For Animals India (@pfaindia) January 3, 2022