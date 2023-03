इसरो का कमाल

इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (EOS-06)को ओशनसेट-3 के नाम से भी जाना जाता है. इसे 2022 में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था. इसने ओशन कलर मॉनिटर (OCM) का उपयोग करके पृथ्‍वी की यह आश्चर्यजनक तस्‍वीर बनाई है. इससे प्राप्‍त डेटा से हैदराबाद स्‍थित इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में यह मोजैक बनाया गया.

भारत का अद्भुत नजारा

तस्‍वीरों में आप देख सकते हैं कि मौजेक के दाईं तरफ भारत दिखाई दे रहा है. इसमें भारत अच्छे से नजर आ रहा है और छव‍ि देखते ही बन रही है. यह सभी तस्‍वीरें 1 से 15 फरवरी के बीच ली गई हैं. हाई रिजॉल्‍यूशन की वजह से पृथ्‍वी और भारत की यह सुंदर छव‍ि नजर आ रही है. ओशनसैट ने ताजा तस्वीरें दक्षिण अमेरिका से कैद की हैं.

(1/2) Global False Colour Composite mosaic generated by NRSC/ISRO using images from Ocean Colour Monitor on EOS-06

Mosaic with 1 km spatial resolution combines 2939 images after processing 300 GB of data to show Earth as seen during Feb 1-15, 2023. pic.twitter.com/YLwcpfVfPT

— ISRO (@isro) March 29, 2023