Dollar के सामने रुपये की गिरावट से व्यापार घाटे तक, तीखे सवालों के निर्मला ने दिए ये जवाब

FM Sitharaman On Dropping Rupee: डॉलर (Dollar) के मुकाबले भारतीय रुपया (Indian Rupee) लगातार गिर रहा है और 1 डॉलर की कीमत 82 रुपये के पार तक पहुंच गई है. इस बीच, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का बयान सामने आया है. वित्त मंत्री ने बताया है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के गिरने की वजह क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है. बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले भारत रुपया बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. इससे निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं.

क्यों गिर रहा है भारतीय रुपया?

अमेरिका दौरे पर पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रुपया नहीं गिर रहा, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है. भारतीय रुपये का प्रदर्शन अच्छा है. भारतीय रुपये में ज्यादा अस्थिरता देखने को नहीं मिली है.

#WATCH | USA: Finance Minister Nirmala Sitharam responds to ANI question on the value of Indian Rupee dropping against the Dollar as geo-political tensions continue to rise, on measures being taken to tackle the slide pic.twitter.com/cOF33lSbAT

क्रिप्टोकरेंसी पर हो एक फ्रेमवर्क

वहीं, क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित मामलों को जी20 देशों के सामने चर्चा के लिए लाना चाहते हैं ताकि सदस्य इस पर चिंतन कर सकें और वैश्विक स्तर पर एक फ्रेमवर्क या एसओपी पर पहुंच सकें. देशों के पास तकनीकी रूप से संचालित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सकता है.

We want to bring up matters related to cryptocurrency on table of G20 so members can discuss it & arrive at a framework or SOP so globally, countries can have a technologically driven regulatory framework: FM Nirmala Sitharaman in Washington DC, on her official visit to USA pic.twitter.com/OEBmUDzftp

