महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा नक्सली हमला, IED ब्लास्ट में 15 जवान शहीद, PM ने जताया शोक

गढ़चिरौली : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है. इस हमले में महाराष्ट्र पुलिस के 15 जवान शहीद हो गए हैं. जवानों को ले जा रही गाड़ी का ड्राइवर भी मारा गया है. नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर पेट्रोलिंग के लिए जा रही गाड़ी को उड़ा दिया है. ये सभी जवान नक्सल विरोधी सी-60 ग्रुप के सदस्य थे.

घटनास्थल पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के भी गोलीबारी भी हुई. पुलिस के जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. ज्ञात हो कि गाड़ी में 16 जवान सवार थे. आईजी शेलार शरद ने जवानों के शहीद होने के खबर की पुष्टि की है. आईडी ब्लास्ट काफी जोरदार था. इस ब्लास्ट में गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. 24 घंटे के अंदर यह दूसरा नक्सली हमला है.

तस्वीरों में देखें, गढ़चिरौली में नक्सली तांडव, सड़क निर्माण में लगे 50 वाहनों को फूंका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नक्सली हमले की निंदा की है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. शहीद जवानों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है. मैं बहादुर जवानों को सलाम करता हूं.

Strongly condemn the despicable attack on our security personnel in Gadchiroli, Maharashtra. I salute all the brave personnel. Their sacrifices will never be forgotten. My thoughts & solidarity are with the bereaved families. The perpetrators of such violence will not be spared. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2019

नक्सली हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक व्यक्त करते हुए कड़ी निंदा की है. सीएम ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हम इससे अधिक और मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे. शहीद के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया है.

Anguished to know that our 16 police personnel from Gadchiroli C-60 force got martyred in a cowardly attack by naxals today.

My thoughts and prayers are with the martyrs’ families.

I’m in touch with DGP and Gadchiroli SP.#Gadchiroli — Chowkidar Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 1, 2019

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले को नक्सलियों की कायराना हरकत करार देते हुए कड़ी निंदा की है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व है. उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.

Attack on Maharashtra Police personnel in Gadchiroli is an act of cowardice and desperation. We are extremely proud of the valour of our police personnel. Their supreme sacrifice while serving the nation will not go in vain. My deepest condolences to their families. 1/2 — Chowkidar Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 1, 2019

रामदास आठवले ने नक्सली हमले की निंदा करते हुए कहा कि नक्सलियों को खत्म करने की आवश्यक्ता है. नक्सलवादी लोगों की मांग से तो हम सहमत हैं, लेकिन उन्होंने जो मार्ग अपनाया है उससे किसी का भला होने वाला नहीं है.

घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है. ज्ञात हो कि आज महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मना रहा है. इस दिन नक्सली हिंसी की दूसरी घटना है. बीती रात नक्सलियों ने 50 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. सड़क निर्माण में जुटी कंपनी के लगभग 50 वाहनों को निशाना बनाया गया.

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: Anguished to know that our 16 police personnel from Gadchiroli C-60 force got martyred in a cowardly attack by naxals today. My thoughts and prayers are with the martyrs’ families. I’m in touch with DGP and Gadchiroli SP. pic.twitter.com/5l6t0eShBe — ANI (@ANI) May 1, 2019

नक्सलियों ने यहां कुरखेडा तालुका के दानापुर इलाके में इस वारदात को अंदाज दिया था. बताया जा रहा है कि रात के 11 से 3 बजे के बीच नक्सलियों ने यह अग्निकांड किया था. दरअसल इस इलाके में रास्तों की मरम्मत और नए रास्ते बनाने का काम चल रहा था. जिसके लिए जेसीबी और सीमेंट से लदे ट्रक रास्ते पर खड़े थे. स्थानीय पुलिस ने बताया था कि यह नक्सली प्रभावित इलाका है. जब काम शुरू हुआ तब कोई भी विरोध नही हुआ था. अचानक बीती रात नक्सलियों नें एक-एक कर 50 से भी जादा गाड़ियां फूंक दी.