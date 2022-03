कश्मीरी पंडितों से जुल्म पर आजाद ने तोड़ी चुप्पी, इस बात को ठहराया पलायन का जिम्मेदार

जम्मू: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जम्मू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मेरा मानना ​​है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष थे. बता दें कि इन दिनों कश्मीरी पंडितों के पलायन पर खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार हैं, इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है.

#WATCH ...Political parties may create a divide 24x7 on basis of religion, caste & other things; I'm not forgiving any party incl mine...Civil society should stay together. Justice must be given to everyone irrespective of caste, religion: Ghulam N Azad, Cong at an event in Jammu pic.twitter.com/2OCo76ny4x

