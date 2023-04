Howrah Violence 2023: हावड़ा हिंसा की लड़ाई गवर्नर हाउस तक पहुंची, TMC ने अलग स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाने पर उठाए सवाल

Governor Action on Howrah Violence on Ram Navami in West Bengal: तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस की ओर से हावड़ा के शिबपुर-काजीपारा इलाके में हुई हिंसा की जांच की निगरानी के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सेल गठित करने के फैसले पर सवाल उठाया. शुक्रवार की देर शाम को राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी और गृह सचिव बी.पी. गोपालिका से हालात पर विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद राजभवन ने कड़े शब्दों में एक बयान जारी किया. इस बयान में हावड़ा में हालात की निगरानी के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सेल के गठन की घोषणा की गई.

राज्यपाल ने स्पेशल मॉनिटरिंग सेल का किया गठन राजभवन ने अपने बयान में कहा कि राज्यपाल ने स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी करने का आदेश दिया है. इसके लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है. इस बयान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए हुई एक गोपनीय चर्चा का भी उल्लेख किया गया. वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि स्पेशल मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने का निर्णय सिर्फ एक मौखिक घोषणा थी या इस मामले में कोई औपचारिक अधिसूचना भी जारी की गई थी. TMC ने राजभवन के फैसले पर जताई आपत्ति राजभवन की ओर से इस तरह के सेल की स्थापना की जा सकती है या नहीं, इस पर संदेह जताते हुए घोष ने आशंका व्यक्त की कि अगर उक्त सेल स्वतंत्र या निजी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है तो संदेह बना रहेगा कि प्राप्त जानकारी प्रामाणिक थी या नहीं. हालांकि बीजेपी की ओर से राजभवन द्वारा स्पेशल मॉनिटरिंग सेल के गठन के फैसले को सही ठहराया गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है. इस हिंसा (Howrah Violence 2023) की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हावड़ा हिंसा की जांच करेगी बंगाल पुलिस की सीआईडी उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर हुए पथराव मामले की जांच सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है. अब पश्चिम बंगाल पुलिस की CID टीम रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई झड़पों (Howrah Violence 2023) की जांच करेगी. राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि इस जांच दल का नेतृत्व पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के स्तर का एक अधिकारी करेगा. ये टीम रविवार को स्पॉट पर जाकर तथ्य जुटाएगी और उसके आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी. इलाके में धारा-144 अब भी लागू है. वहीं रविवार को हावड़ा में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा.