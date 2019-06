गुजरात में मंदिर में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने वन विभाग के बचाव अभियान का किया विरोध

अहमदाबाद/वडोदरा: गुजरात के महिसागर जिले में खोदियार माता के एक मंदिर में घुस आये मगरमच्छ को वन विभाग के अधिकारियों ने रविवार को सुरक्षित निकाल लिया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. खोदियार माता पटेल समुदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं. उन्हें धार्मिक साहित्य में प्राय: मगरमच्छ पर सवार बताया जाता है. इस कारण मंदिर में मगरमच्छ के आने को शुभ बताते हुए ग्रामीण पूजा-पाठ में जुट गये. इससे वन विभाग के अभियान में करीब दो घंटे का विलंब हुआ.

Gujarat: A 13 feet long crocodile was rescued from a pond by the Forest Department in Gardhia village, nearly 80 kms away from Vadodara, today. Nitin Patel, Forest Department official says, "We rescued a 13 feet long crocodile weighing 400 kg, we will release him later." pic.twitter.com/PkNl9aUkWK

— ANI (@ANI) June 23, 2019