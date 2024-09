Haryana Election: 'विनेश फोगाट को हराना इतना आसान है, तो खुद जुलाना से चुनाव लड़ें', बजरंग पूनिया का BJP पर हमला

Haryana Election 2024: दिल्ली में कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया ने भाजपा के नेता नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "अगर विनेश फोगाट को हराना इतना आसान है, तो नायब सिंह सैनी खुद के लिए सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि कोई भी विनेश फोगाट को हरा सकता है, तो उन्हें जुलाना से चुनाव लड़ना चाहिए. हम उनका जुलाना से चुनाव लड़ने के लिए स्वागत करते हैं. वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कुछ भी कर सकते हैं."

बजरंग पूनिया का भाजपा पर हमला

बजरंग पूनिया ने भाजपा और कांग्रेस-आप गठबंधन पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "अगर भाजपा को (कांग्रेस-आप) गठबंधन से दिक्कत है, तो वे केंद्र में गठबंधन क्यों कर रहे हैं? उनके पास 240 सीटें हैं, उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए. हम INDIA गठबंधन के दलों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. अगर भाजपा गठबंधन के खिलाफ है, तो उन्हें भी विपक्ष में बैठना चाहिए."

